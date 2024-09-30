شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على التحكم فى مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

من الأدوية إلى التحكم في وزن الجسم، هناك خيارات متعددة للتعامل مع نسبة السكر في الدم، يمكن القول إن الحفاظ على نظام غذائي صحي هو أفضل طريقة متاحة للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.



تعد الأطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض أو المتوسط أيضًا بعض الخيارات المفضلة لأولئك الذين يهدفون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.



وفقا لموقع لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس": ذكر عشرة أطعمة تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.



نلقي نظرة على 10 أطعمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في موازنة نسبة السكر في الدم.

المكسرات مثل الجوز واللوز

بذور الشيا

زيت جوز الهند والسمن

البيض والدجاج

القرفة والكركم

الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل

التوت

الخضروات الملونة مثل السبانخ والحلبة والملفوف والجزر والبروكلي والفلفل الحلو

زيت بذور الكتان



هذه الأطعمة هي جزء من الكربوهيدرات المعقدة الصحية، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة غير ضارة ولا يؤدي تناولها إلى تفاقم حالة الجسم، ومن المهم أيضًا الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة إلى الكربوهيدرات المعقدة والأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض.



وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في وقت سابق عن أن العناصر مثل الحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية يمكن أن تساعد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.

