شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أسبوع مدارس.. ما تكسليش واعرفى مكونات لانش بوكس صحى ومتكامل لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بمعهد التغذية القومى، إن الطفل يقضي ما يقارب ثلث يومه في المدرسة، وخلال هذه المدة الطويلة يحتاج جسمه لعناصر غذائية مهمة تساعده على التركيز والنشاط وهنا تأتي أهمية "اللانش بوكس".



وأوضحت الدكتورة إسراء أن اللانش بوكس ليس مجرد علبه طعام بل وسيلة لوضع خطة نظام غذائي يعطي لطفلك احتياجاته الأساسية المهمة، حيث إن تقديم لانش بوكس صحي ومغذٍّ يعني أنكِ تزودين طفلك بالعناصر الغذائية الضرورية ليبقى نشيطًا، مستعدا للتعلم، ومستمتعًا بيومه.

7 مكونات للانش بوكس صحي لطفلك

قدمت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية قائمة بالعناصر والمكونات الضرورية فى لانش بوكس صحي لطفلك وتشمل:



النشويات



مصدر مهم جدا للطاقة ويجب اختيار النشويات المعقدة مثل الخبز البلدي وتوست الحبوب الكاملة أو توست الشوفان، النشويات المعقدة توفر الطاقة الدائمة لأنها تحافظ على مستوي السكر بالدم.

البروتين

مهم جدا أن تحتوي وجبة الإفطار على بروتين ومن الأمثلة البروتين البيض- الجبنة اللبن طبيعي - الفول - الشاورما أو اللحوم المطهية بالمنزل، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتجديد الخلايا.

الخضار

مهم جدا كمصدر الألياف والفيتامينات مثل الخيار الطماطم الجزر الخس والجرجير، وهي مهمة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والمناعة.



الفاكهة



عنصر أساسي ومهم في وجبه الطفل ويفضل تناول الثمرة كاملة بدون عصرها للحفاظ على الألياف الموجودة بها ويمكننا التنويع يوميا، مثل التفاح الموز العنب الكيوي البرتقال الجوافة.

الدهون الصحية

عنصر مهم جدا لصحة ونشاط طفلك وبفضل احتوائه على أوميجا 3 تعزز تركيز طفلك مثل المكسرات وزبدة الفول السوداني وزبدة المكسرات والزيتون وتساعد الدهون الصحية في دعم نمو المخ وزيادة التركيز.

الألبان

استبدلى العصير بعبوة لبن بدون إضافات أو علبه زبادي، منتجات الألبان توفر الكالسيوم المهم لصحة الطفل ولعظامه وأسنانه.

الماء

مهم جدا توفير الماء للأطفال في الوجبة المدرسية لمنع حدوث جفاف مما يؤثر على تركيز الطفل ونشاطه.