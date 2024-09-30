شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة بعد الإصابة بنوبة قلبية.. اتبع هذه الإرشادات للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

تظل النوبات القلبية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية، تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص سنويًا، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للتعافى بعد الإصابة بنوبة قلبية، بحسب موقع تايمز ناو.



تحدث النوبة القلبية عندما يتم انسداد تدفق الدم إلى عضلة القلب، يمكن أن يحدث هذا الانسداد بسبب جلطة دموية تتكون في الشريان التاجي، أحد الشرايين التي تزود القلب بالدم. عندما لا تتلقى عضلة القلب ما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية، فقد تتضرر أو تموت.



بالنسبة لأولئك الذين ينجون من نوبة قلبية، تبدأ رحلة التعافي، تتميز هذه الفترة الحرجة بالتحديات الجسدية والعاطفية، حيث يتعامل الأفراد مع تعقيدات وضعهم الجديد.

تتأثر جودة الحياة بعد النوبة القلبية بشكل كبير بالدعم والرعاية وتغييرات نمط الحياة التي يتم تنفيذها خلال هذا الوقت.

لماذا التعافي بعد النوبة القلبية ضروري؟

الفترة التي تلي النوبة القلبية هي مرحلة حاسمة في عملية التعافي. خلال هذا الوقت، يعمل القلب بنشاط لإصلاح الضرر الناجم عن انسداد تدفق الدم، قد تعاني عضلة القلب المحرومة من الأكسجين والمواد المغذية من تلف الأنسجة أو النخر.



تعمل آليات الشفاء الطبيعية في الجسم، لكنها تحتاج إلى الدعم والظروف المثلى للعمل بشكل فعال.



من خلال الالتزام بالإرشادات التي يقدمها فريق الرعاية الصحية الخاص بك، يمكنك تحسين تعافيك بشكل كبير وتقليل مخاطر الأحداث القلبية المستقبلية. غالبًا ما تتضمن هذه الإرشادات:



-الالتزام بالأدوية: الالتزام الصارم بالأدوية الموصوفة أمر ضروري. قد تشمل هذه الأدوية مضادات الصفائح الدموية لمنع تجلط الدم، والستاتينات لخفض الكوليسترول، وحاصرات بيتا لتقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتحسين وظائف القلب.



-التعديلات الغذائية: يعد اتباع نظام غذائي صحي للقلب أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الشفاء وتقليل خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية. يتضمن هذا عادةً تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، مع الحد من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والسكريات المضافة.



-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: وفقًا لموافقة طبيبك، فإن زيادة النشاط البدني تدريجيًا يمكن أن يساعد في تقوية القلب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. ابدأ بتمارين منخفضة التأثير وتقدم تدريجيًا إلى أنشطة أكثر إرهاقًا حسب تحملك.

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على صحة القلب. يمكن أن تساعد تقنيات إدارة الإجهاد الفعّالة، مثل

، في تقليل

وتعزيز الاسترخاء.

-إدارة الإجهاد:التنفس العميقمستويات التوتر

-الإقلاع عن التدخين: التدخين عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. يعد الإقلاع عن التدخين أمرًا ضروريًا لتحسين التعافي وتقليل خطر الإصابة بنوبات قلبية مستقبلية.

-إدارة الوزن: يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي إلى تحسين صحة القلب وتقليل خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية. اعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتطوير خطة إدارة وزن مخصصة.

نصائح إضافية

-الدعم النفسي: يمكن أن تكون النوبات القلبية صعبة نفسيا. اطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو مجموعة الدعم.

-تعلم الإنعاش القلبي الرئوي: يمكن أن يكون معرفة الإنعاش القلبي الرئوي منقذًا للحياة في حالة حدوث حالة طوارئ قلبية.

-ابق على اطلاع: تثقف نفسك حول أمراض القلب وعوامل الخطر الخاصة بها. يمكن أن تساعدك هذه المعرفة في اتخاذ قرارات بشأن صحتك.