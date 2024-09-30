شكرا لقرائتكم خبر عن اغسل يديك 30 ثانية واعطس فى كمك.. طرق حماية طفلك فى المدرسة من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة هيام خيرى، استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية، غسيل اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل أول خطوة فى حماية الأطفال من الأمراض التى تنتقل بشكل أكبر فى فترة المدارس.

وأوضحت أن غسيل اليدين له تقنية معينة يجب أن يعلمها أولياء الأمور والمدرسين للأطفال فى المدرسة، بغسيل باطن اليد وأعلاها وكذلك بأن يتخلل الصابون والماء بين الأصابع.

وشددت على ضرورة غسيل اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الانتهاء من دخول دورة المياه، مضيفة أن توقيت غسل اليدين الذى يجب الالتزام به 30 ثانية لأن هذه المدة وفقا للأبحاث تقتل الميكروبات والبكتيريا والفيروسات.

وأضافت أن الصابون السائل أفضل فى غسل اليدين من الصابونة العادية، لأن الصابون العادي يمكن أن يكون مصدر نقل للعدوى إذا استخدمها أكثر من شخص.

وأشارت إلى أن الاستنشاق والمضمضة، وهما من الخطوات الأساسية فى الوضوء، يساعدان أيضا فى إخراج أى بكتيريا أو ميكروبات فى الفم والأنف.

وأوضحت أن كل طفل يجب أن يتعلم العطس فى الكم أو منديل ورقى ويتخلص منه، لكن لا يعطس فى الهواء حتى لا ينشر الفيروسات وينقل العدوى لمن حوله.



ونوهت عن أهمية تعليم الطفل أن السندوتشات تكون فى شنطة نظيفة وتكون مغطاة من الذباب.



وتابعت قائلة إنه من المهم حصول الطفل على اللقاحات الضرورية كل موسم مثل لقاح الأنفلونزا.



وشددت على أهمية تناول الأطعمة والمشروبات التى تكسبنا مناعة طبيعية مثل: القرنفل المطحون، فهو مضاد للميكروبات، حيث يمكن للطفل مضغ حب قرنفل فى الصباح أو شرب كوب ينسون مع عسل وليمون وكركم وعصرة ليمون وزنجبيل لتعزيز مناعته.



وأضافت أنه يجب علاج الأنيميا التى يعاني منها الأطفال للوقاية من ضعف التركيز والتعب والإرهاق الذى تسببه الأنيميا.