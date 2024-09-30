شكرا لقرائتكم خبر عن كافئه واشكره.. مكافأة طفلك هاتخليه متوازن نفسيا وعاطفيا والان مع تفاصيل الخبر

المكافأة والاعتراف بفضل الطفل والثناء عليها أسلوب تربية إيجابي لا شك له تأثير إيجابي جيد على صحة الطفل النفسية وعلى سلامته العقليه.

أصبح أطفالنا في مهب السلوكيات المنحرفة و التأثيرات الخطيرة غير الصحية التي تؤثر على تفكيرهم وتربيتهم وسلوكياتهم، فالشاشات التي يشاهدونها باستمرار تجعلهم عرضة للأفكار السلبية والمنحرفو وأفكار التطرف والنبذ والتعصب، وكلما قربت طفلك منك وجعلته صديقا لك كان ذلك حماية له من تلك الأفكار.

وفقا لتقرير نشر في موقع raising children المعني بالأطفال وأمراضهم ونفسيتهم، فإن التشجيع ومدح الطفل وإثابته على أفعاله الايجابية سلوك إيجابي وصحي للغاية، لأنه يعزز لديه الكثير من الصفات والمشاعر الايجابية التي تحميه من الأفكار السلبية والمشاعر المتدنية.

يساعد مدح الطفل أو مكافأته بإعطائه وجباته المفضله أو مدحه أمام الآخرين وتعزيز ثقته بنفسه، أو بتشجيعه من خلال مكافأته بشيء يحبه أمر في غاية الأهمية:

يعزز تشجيع الطفل والثناء عليه من ثقته بنفسه مما يجعله أكثر ثقة وأكثر صمودا وثباتا امغام الأفكار المنحرفة

يجعل الطفل مقدرا لذاته ولا يعاني من تشوها لذاته أو لرؤيته لنفسه وصورته

يخلق طفلا سويا شاعرا بالثقة لا يعاني من الاهتزازات والخجل

يحفز الطفل على المزيد من الأفعال والسلوكيات الجيدة والبعد عن السلوكيات الضارة والأفكار السلبية

التشجيع والمكافأة تعزز من السلوك الجيد وأيضا تعزز من الفكر الجيد الإيجابي

الأطفال الذين يثني عليهم أهاليهم على الدوام يشعرون بالثقة ولا يعانون اضطرابات نفسية أو عقلية

تعزيز ثقه الطفل في أهله ويشعر معهم بالأمان والاطمئنان

الحمايه من مشكلات القلق والتوتر والاكتئاب والحزن النفسي الذي يصيب الكثير من الأطفال

ونصح التقرير بضروره تقنين المكافآت وعدم الإفراط فيها أو جلب مكافآت وهدايا سمينة للغاية أو لا تضاهي الموقف الذي قام به الطفل رغبه في اسعاده فهذا الامر قد يفسده وقد يفسد إيجابيات المكافأه والثناء المتزنين.