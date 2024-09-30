شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى القلب.. FDA توافق على عقار جديد يساعد على التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار تشخيصي للكشف عن مرض الشريان التاجي، ويعتبر هذا العقار أملا وخطوة مهمة فى مجال التصوير القلب غير الجراحي.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فإن هذا العقار الجديد يعد عاملا تشخيصيا مخصصا للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لتروية عضلة القلب ، وهي طريقة تستخدم لتقييم تدفق الدم إلى عضلة القلب.

ومن المتوقع توفير هذا الدواء فى الأسواق بالولايات المتحدة أوائل عام 2025، وبعد ذلك حول العالم.

قبل موافقة إدارة الغذاء والدواء ، سلط الضوء على المزايا السريرية للعقار، بما في ذلك تحسين جودة التصوير، وتحسين دقة تحديد العيوب الموجودة في القلب، وتحسين سير العمل لمقدمي الرعاية الصحية، فثبت أن العقار لديه قدرة على تصنيف 74% إلى 89% من عمليات المسح للمشاركين بدقة، كما يوفر فاعلية تشخيصية أعلى للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي المعروف أو المشتبه به.



وأشار التقرير إلى أن مرض الشريان التاجي يعد السبب الرئيسي للوفاة بكثرة، لذا هذا العقار يساعد بشكل كبير في تخفيف العبئ عن المرضي.