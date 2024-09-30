شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب شائعة لمرض السكري عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكري أحد أكثر أمراض نمط الحياة شيوعًا بين البالغين. ومع ذلك، مع تغير اتجاهات نمط الحياة، لم يعد المرض مقتصرًا على البالغين. يتأثر عدد متزايد من الأطفال بمرض السكري أيضًا. في حين أن نمط الأكل غير الصحي هو السبب الأكثر شيوعًا، فهناك المزيد من الأسباب التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال. وفقا لما نشره موقع healthshots

أسباب زيادة خطر الإصابة بالسكري عند الأطفال:

1. نزلات البرد المستمرة: عندما يصاب جسمك بمرض شائع مثل نزلات البرد، ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة لمحاربته، مما يجعله منهكًا. ومع استهلاك الأجسام المضادة لتدمير نزلات البرد، ينخفض إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.



2. العدوى الفيروسية: يمكن أن تكون بعض أنواع العدوى الفيروسية سببًا في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، حيث تعمل على تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين. ومع ذلك، لا يعد هذا سببًا شائعًا للإصابة بمرض السكري، ويحدث فقط في حالة وجود تاريخ من ضعف المناعة.

3. قلة النشاط البدني: يؤدي قلة النشاط البدني أو انعدامه إلى تقليص وظائف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، وبالتالي تتأثر مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

4. الإفراط في الأكل: إن تناول الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم بسهولة وتتحول إلى دهون مخزنة، مثل السكر والشوكولاتة والحلويات ومنتجات النشويات، قد يزيد من الحمل على غدة البنكرياس. كما أن الاستنزاف التدريجي لخلايا الأنسولين يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

5. الوراثة: تزداد احتمالات إصابة الطفل بمرض السكري عندما يكون أحد الوالدين أو كلاهما مصابًا بالمرض. في مثل هذه الحالات، تزداد احتمالية إصابة الأطفال بالسكري أو الإصابة بالمرض بين سن 25 إلى 50 عامًا. من المهم أيضًا أن تحافظ النساء على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة أثناء الحمل، حيث تمتص المشيمة السكر ويمكن أن تفرزه في الجنين.

