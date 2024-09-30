شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مرض يشبه “إيبولا” يتفشى في دولة أفريقية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
انتشر في رواندا، وهي دولة حبيسة وسط أفريقيا، فيروس ماربورغ، الشديد العدوى الشبيه بـ”إيبولا”، وأعلنت وفاة 8 أشخاص حتى الآن.
وذلك بعد أيام فقط من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة، التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.
ومثل إيبولا، ينشأ فيروس ماربورغ وسط خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة. ويتوفى ما يصل إلى 88 في المئة من المصابين به.
وأعلنت رواندا تفشي المرض، الجمعة، وبعدها بيوم واحد أعلنت عن أول ست وفيات.
وقالت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، مساء الأحد، إنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها.
ونصح السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض. كما تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، تم وضع عدد منهم قيد العزل.
يشار إلى أن معظم المتضررين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في 6 من أصل 30 مقاطعة في البلاد.
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