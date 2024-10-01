شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تقوى مناعتك وتحميك من تقلبات الخريف والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي تغير الطقس خلا فترة ما بين الفصول وذلك مع قدوم الخريف، إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا والحساسية الموسمية وغيرها، ويمكن أن تؤثر هذه التغييرات على جهاز المناعة لدينا خاصة مع خيارات نمط الحياة، لذلك يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية والتي تمتلك أيضًا خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في حماية الجسم من العدوى، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 7 أطعمة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية: اللوز

اللوز هو مصدر قوي للعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة بشكل كبير عند تضمينه في النظام الغذائي اليومي، فهو غني بـ 15 عنصرًا غذائيًا أساسيًا بما في ذلك فيتامين هـ والزنك وحمض الفوليك والنحاس والمغنيسيوم التي تضمن تعزيز المناعة، وهو أمر مهم للغاية لتعزيز الصحة العامة.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بطعمه الحار ونكهته الترابية، كما يُعرف أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فهو يساعد على تعزيز المناعة عن طريق تقليل خطر الإصابة بالعدوى ودعم دفاعات الجسم الطبيعيةـ لذلك فإن إضافة الزنجبيل إلى الشاي أو الشوربة أو الوجبات طريقة رائعة لتقوية جهاز المناعة لديك.

الكُركُم

يحتوي الكركم، وهو نوع من التوابل يستخدم على نطاق واسع في كل مطبخ، على الكركمين، وهو مركب معروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك فإن دمج الكركم في نظامك الغذائي يمكن أن يعزز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى أثناء تقلبات الطقس وفى فترة تغيير الفصول، ويمكن تناوله عن طريق إضافته إلى الماء الدافئ أو الحليب أو الشوربات.

الزبادي

الزبادي غني بالبروبيوتيك، الذي يدعم صحة الأمعاء، وبالتالي يعزز جهاز المناعة لديك، ويمكن أن يساعد تناول الزبادي بانتظام في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا المعوية، وهو أمر ضروري لاستجابة مناعية قوية، وأفضل وقت لتناول الزبادي هو في الصباح أو بعد الظهر عندما يكون الجهاز الهضمي أكثر نشاطًا بشكل عام، مما يسمح بامتصاص مثالي للعناصر الغذائية، وخاصة البروبيوتيك المفيدة.

الفواكه الموسمية

الفواكه الموسمية مثل البابايا والتي تتوافر بسهولة، ممتازة لتعزيز جهاز المناعة المعروف أيضًا باسم التوت الأسود، وغني بفيتاميني أ وسى، اللذان يدعمان صحة المناعة وحماية الجلد، والبابايا مليئة بفيتامين سى والإنزيمات التي تساعد على الهضم، مما يعزز جهاز المناعة لديك، وهذه الفواكه أيضًا مرطبة، مما يساعد في موازنة التأثيرات المجففة للطقس الرطب.

الليمون

الليمون هو مصدر ممتاز لفيتامين سي، وهو أمر ضروري للحفاظ على قوة جهاز المناعة من خلال المساعدة في محاربة الجذور الحرة ودعم الجسم ضد العدوى، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن فيتامين سي ضروري لتعزيز المناعة، لذلك احرص على إضافة الليمون إلى الماء أو السلطات أو الوجبات فهو لا يعزز النكهة فحسب، بل يوفر أيضًا دفعة منعشة لتعزيز المناعة لديك خلال فترة ما بين الفصول.

الثوم

الثوم هو نوع من التوابل يُنظر إليه غالبًا على أنه غذاء خارق، وخاصة خلال مواسم تقلبات الطقس، وذلك لقدرته على تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض الموسمية، ويحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب له خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.