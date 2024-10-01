شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستعد لسن المعاش.. روشتة أطباء المسنين لشيخوخة صحية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم فى 1 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للمسنين، وقبل وصولك لعمر الستين يجب عليك الاستعداد لهذا العمر باتباع بعض النصائح لشيخوخة صحية بعد وصولك لسن المعاش، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

قالت الدكتورة هالة سويد، أستاذ طب المسنين بكلية الطب بجامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية، إن الاستعداد لسن المعاش من الأشياء الضرورية التى يجب أن يفعلها كل شخص خلال فترة عمله، حتى يعيش حياة صحية مع تقدمه فى العمر.

وأوضحت الدكتورة هالة سويد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن خطة تحضير الموظف لبعد المعاش تشمل تحديد نشاط يقوم به بعد سن المعاش مثل الخدمة المجتمعية، تمارين رياضية يقوم بها ونشاط ذهنى يقوم به يشمل هواية او قراءة أو طهى، وشددت أيضا على أهمية النشاط الاجتماعى من خلال تحديد أصحاب يكملوا معك مشوار العمر و"تعجز معاهم".

وأوضحت الدكتورة هالة سويد أنك لا يجب أن تنتظر الشيخوخة حتى تأتى لك بل يجب أن تستعد لها من الآن بعمل نمط حياة صحى لاستمرار هذه العادات معك بعد المعاش.

وتابعت أستاذ طب المسنين وعلوم الإعمار قائلة إن العادات الصحية التى تضعها فى حياتك من الآن تشمل تقليل الضغوط النفسية والإجهاد، مضيفة أننا يجب أن نعتمد على نمط حياة صحي يشمل رياضة يوميا ونظام غذائي صحى وتواصل اجتماعى مما يقلل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة.

وأكدت أهمية إجراء فحوصات طبية منتظمة للتأكد من صحتك العامة واكتشاف أي مشاكل صحية مبكرًا، مع ضرورة الحصول على التطعيمات اللازمة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذ طب المسنين بكلية الطب بجامعة عين شمس، إنك يجب أن تستعد لسن المعاش بوضع خطة واضحة لما ستفعله بعد خروجك على المعاش.

وشددت على ضرورة المشاركة فى أنشطة خيرية وتطوعية أو تعلم لغة جديدة أو العزف على آلة موسيقية، مضيفة أنك إذا كنت تعمل فى وظيفة لا تحبها يمكنك أن تعمل ما تحب بعد سن المعاش.

وأضافت أنه من الضروري مشاركة كبار السن فى الأنشطة الاجتماعية والتواصل مع الأسرة والأصدقاء، مع وضع خطة مالية لما بعد المعاش.

وقدمت جمعية القلب البريطانية بعض النصائح لاتباع نمط حياة صحى وسعيد فى سن المعاش وتشمل..



1. استخدم وقت فراغك

لمواصلة تحدى نفسك عقليًا، سواء كان ذلك من خلال تعلم آلة موسيقية أو لغة جديدة.

2. تناول الطعام الصحى

تأكد من تناول وجبات منتظمة وصحية متكاملة، واستغل الوقت الإضافى المتاح لك، واستكشف خيارات الطهى الصحية.

3. ضع روتينا لحياتك

قد تجد أنه من الطبيعى أن تستمر فى الاستيقاظ وتناول الطعام والنوم فى نفس الوقت تقريبًا كل يوم، خطط لأنشطة منتظمة مثل العمل التطوعى وممارسة الرياضة والهوايات.

4. قم بتدريب عقلك

أظهرت الدراسات أن التعلم فى السنوات اللاحقة يمكن أن يساعد الناس على البقاء مستقلين، لذا استخدم وقت فراغك لمواصلة تحدي نفسك عقليًا من خلال التعليم والألعاب العقلية مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو.

5. حافظ على النشاط البدني

يجب علينا جميعًا أن نهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة أسبوعيًا، لذا احرص على زيادة هذا الوقت إذا لم تكن قد جعلت ممارسة الرياضة جزءًا طبيعيًا من حياتك من قبل.

6. اصنع قائمة بأهدافك

قد يساعدك تدوين أهدافك على التركيز على ما تريد تحقيقه، مثل قائمة المهام التي يجب عليك القيام بها، حدد ما يمكنك تحمله وحدد الوقت اللازم للقيام بذلك، حتى تشعر بالإنجاز، كما لو كنت في العمل.

7. اطلب الدعم الاجتماعى

بالنسبة للعديد من الأشخاص قد يشكل العمل جزءًا كبيرًا من حياتهم الاجتماعية، ومن الشائع أن يشعر الشخص بالضيق بمجرد التقاعد، يمكنك سد هذه الفجوات بالانضمام إلى النوادى والمجموعات.

8. حافظ على التواصل مع أصدقائك من العمل

إن تقاعدك لا يعنى بالضرورة أن تفقد الاتصال بمجموعة الأصدقاء الذين تعرفت عليهم فى مكان عملك.