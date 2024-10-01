شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة القهوة بضغط الدم.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، إذا كنت من محبي القهوة، فمن المحتمل أنك تعرف أنه حتى الرائحة وحدها يمكن أن تبدأ في تنشيطك.

وفى اليوم العالمى للقهوة نسلط الضوء وفقا لموقع " هيلث لاين" على علاقة القهوة بضغط الدم.

القهوة قد تزيد من ضغط الدم مؤقتًا

يشير التقرير إلى أن التأثيرات الفسيولوجية لشرب القهوة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من جرعة صغيرة من اليقظة، حيث تشير الأبحاث إلى أنها قد تزيد من ضغط الدم لفترة قصيرة بعد الاستهلاك.

أظهرت مراجعة لـ 34 دراسة أن تناول 200-300 ملج من الكافيين من القهوة - وهو ما يعادل تقريبًا من 1.5-2 كوب - يؤدى إلى زيادة متوسطة في ضغط الدم بمقدار 8 مم زئبق و6 مم زئبق على التوالي.

لوحظ هذا التأثير لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد الاستهلاك، وكانت النتائج مماثلة لدى الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي في البداية وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مسبقًا.

ومن المثير للاهتمام أن شرب القهوة بانتظام لا يرتبط بنفس التأثير على ضغط الدم - والذي قد يكون بسبب تحمل الكافيين الذي يتطور عندما تشربه بشكل معتاد، بناءً على هذه البيانات، قد يحدث ارتفاع طفيف إلى متوسط في ضغط الدم بعد شرب كوب من القهوة - خاصة إذا كنت تشربه بشكل غير متكرر.

الآثار المحتملة طويلة المدى

على الرغم من أن القهوة قد تزيد من ضغط الدم مؤقتًا بعد شربها مباشرة، إلا أن هذا التأثير لا يبدو أنه يمتد إلى ما هو أبعد من المدى القصير.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تشير الأبحاث الحالية إلى أن تناول القهوة يوميًا من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على ضغط الدم أو خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء، تشير الأبحاث إلى أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض بنسبة 15٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب وانخفاض خطر الوفاة المبكرة.

تحتوي القهوة على مركبات حيوية متعددة معروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة القوية وقد تقلل من الإجهاد التأكسدي في جسمك، يعتقد بعض الباحثين أن الفوائد الصحية للقهوة قد تفوق أي آثار سلبية محتملة يمكن أن يسببها الكافيين على أولئك الذين يشربونها بانتظام .

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أفضل لكيفية تأثير القهوة على صحة الإنسان على المدى الطويل، في الوقت الحالي، يبدو أنها آمنة تمامًا وقد تكون حتى عادة مفيدة.

هل يجب عليك تجنب القهوة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

بالنسبة لمعظم الناس، من غير المرجح أن يكون شرب القهوة المعتدل تأثير كبير على ضغط الدم أو خطر الإصابة بأمراض القلب - حتى لو تم تشخيصك سابقًا بارتفاع ضغط الدم.

ضع في اعتبارك أن الإفراط في تناول أي شيء يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية - القهوة ليست استثناء، فمن المهم دائمًا الحفاظ على التوازن في نمط حياتك وعاداتك الغذائية.

يظل النشاط البدني المنتظم المقترن بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة من بين أفضل الطرق لتعزيز ضغط الدم الصحي وصحة القلب .