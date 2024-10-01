شكرا لقرائتكم خبر عن جدو بطل.. إزاى تتمتع بصحة وقوة بعد الستين والان مع تفاصيل الخبر

الحياة تبدأ من بعد الستين، هكذا المقولة، وهذه هي الحقيقة، فالتمتع بالصحة والطاقة والقوة والنشاط يمكن أن تبدأ فعليا من بعد عمر الستين، حتى وإن وهنت العظام والعضلات وبدأ الجسم يضعف .

قال تقرير نشر في موقع هيلث هاب الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أنه من الصعب أن تتحكم في الأمراض والمزمنة أو أمراض الشيخوخة بشكل عام/، ولكن يمكنك الوقاية منها عند التقدم في العمر، من خلال التمتع بنمط حياة صحى، مع الاهتمام بالصحة العامة، ومن أبرز النصائح لكبار السن للتمتع بالقوة والرشاقة والصحة العامة في مرحلتهم العمرية: