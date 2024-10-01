شكرا لقرائتكم خبر عن جدو بطل.. إزاى تتمتع بصحة وقوة بعد الستين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 04:00 م
الحياة تبدأ من بعد الستين، هكذا المقولة، وهذه هي الحقيقة، فالتمتع بالصحة والطاقة والقوة والنشاط يمكن أن تبدأ فعليا من بعد عمر الستين، حتى وإن وهنت العظام والعضلات وبدأ الجسم يضعف .
قال تقرير نشر في موقع هيلث هاب الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أنه من الصعب أن تتحكم في الأمراض والمزمنة أو أمراض الشيخوخة بشكل عام/، ولكن يمكنك الوقاية منها عند التقدم في العمر، من خلال التمتع بنمط حياة صحى، مع الاهتمام بالصحة العامة، ومن أبرز النصائح لكبار السن للتمتع بالقوة والرشاقة والصحة العامة في مرحلتهم العمرية:
- تناول الطعام الصحى والمفيد بخيارات صحية ومفيدة، لتكون الوجبة غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات، والخضراوات والفاكهة، الأسماك والدواجن، والزبادى والحليب، كلها نوعيات وخيارات يفضل تناولها في في هذا العمر بشكل جيد ومتناسب
- البعد التام عن التدخين أو حتى التدخين السلبى مع أحد المرافقين لكبير السن لأنه يضعف المناعة تماما ويؤثر على الجهاز التنفسي للمسن
- الحصول على قسط وافر من النوم أهم النصائح التي يجب ان يلتزم بها المسنيين، وذلك لأنها سبب في راحة الجسم والتمتع بالصحة، ومواجهة اضطرابات النوم الحادة التي يعانيها الكثير منهم
- تعزيز الذاكرة والتذكر والانتباه من خلال النمط الغذائي والحياتى وحتى نمط النوم الصحى الذى يجب ان يتبعه المسنيين
- حافظ على النشاط وممارسة الرياضة الخفيفة، فالكسل والخمول والاستستلام للضعف والخمول أمر في غاية الخطورة، فعلى كبير السن أن يحافظ على حركته ونشاطه كي يحافظ على سيران الدورة الدموية ويساعد على الوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف النشاط
- تمارين المشى الخفيف واليوغا وركوب الدراجة والسباحة من أفضل أنواع الرياضات المفيدة للمسنين.
- التفاعل الاجتماعى يعزز الصحة النفسية، ويعز كذلك من الصحة العقلية، ويساعد على تخفيف حدة الانعزال والاضطراب النفسى
- الإيجابية في النظرة للحياة تعزز الصحة النفسية والبدنية.
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