شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنشئ طفلا سويا؟.. 7 نصائح للأبوين لحماية الأطفال من أى انحراف والان مع تفاصيل الخبر

الأطفال والمراهقون أصبحوا في مهب تيارات الانحراف والأفكار والسلوكيات المنحرفة غير المتزنة عبر الشاشات التي يتعرضون لها دوما والمحتوى غير اللائق الذى يمكن أن يروه على هواتفهم، فهم عرضة لسلوكيات وأفكار منحرفة كثيرة كالإلحاد والشذوذ والنبذ والعنف والصراعات، مما يتطلب من الأبوين الحذر والرعاية.

نصائح لتربية طفل سوى

وفقا لتقرير نشر في موقع psychotherapypartnersmn فإن هناك الكثير من السلوكيات والنصائح التي يمكن أن تساعد على تقويم سلوكيات الطفل وحمايته من الانحرافات والسلوكيات غير الجيدة..

أهم النصائح

ـ كن متزنا ولا تكن متحررا بشدة وتارك الحرية للأطفال، فلابد من ضوابط قائمة كى يتأسسوا نفسيا على الاحترام.

ـ لا عنف ولا إساءة جسدية، هذه الأمور تسبب الاضطرابات النفسية للأطفال وتجعلهم غير متزنين، وتسبب لهم المزيد من الانحرافات وتفضيل السلوك المنحرف.

ـ المكافأة والثواب على ما يفعله الطفل من سلوكيات جيدة، هذا الأمر يجعله مهيأ نفسيا لتدارك الأخطاء.

ـ الاهتمام بالصداقة والتقرب من الطفل، هذا الأمر يجعله مقربا من أبويه وأكثر قدرة على تلافى الأخطاء والاعتراف بالخطأ والبعد عن الأفكار غير المتزنة.

ـ النقاش مع الطفل يعزز من طرد الأفكار السلبية من رأسه، ويقلل من أفكاره المنحرفة غير المتزنة التى يمكن أن يقابلها.

ـ ترك للطفل القرارات في المواقف البسيطة تجعله متحملا للمسئولية وقادرا على تقليل حدة التفكير الانحرافى والسلوكيات غير المتزنة.

ـ احترم طفلك واهتم بصحته النفسية، وكذلك البدنية واجعله يمارس رياضة منظمة.