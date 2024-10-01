شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومهم العالمى.. أفضل وسائل للتغلب على فقدان الشهية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

رعاية كبار السن من المهام الصعبة أحيانا، حيث قد تواجه مشكلات مثل رفض كبار السن لتناول الطعام، ويمكنك التغلب على هذه المشكلة بطرق بسيطة نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع stellar care.

ماذا يعني توقف كبار السن عن الأكل؟

إذا كنت تعتني بشخص عزيز مسن، فقد لا يرغب في تناول الطعام أو قد يأكل وجبات معينة فقط في بعض الأحيان، يمكن أن تساهم التغيرات المرتبطة بالعمر في مستويات الطاقة ومعدل الحرق أثناء الراحة والنشاط البدني في انخفاض الشهية. ومع ذلك، فإن الأعراض مثل فقدان الوزن المفاجئ أو الأكل المقيد مثيرة للقلق لعدة أسباب، يمكن أن يعيق قدرة الجسم على التعافي، وعادة ما يكون لدى كبار السن الذين يفقدون 10٪ على الأقل من وزن الجسم معدلات وفيات أعلى.

لماذا يتوقف كبار السن عن الأكل؟

يمكن أن يشير انخفاض الشهية إلى الاكتئاب أو قلة النشاط وقد يفقدون الرغبة في تناول الطعام أو السوائل، وقد يكون هذا هو الحال إذا وجدوا صعوبة في الأكل أو الشرب. ومع ذلك، قد يكون لديهم شهية قليلة أو معدومة للوجبات.

كما أن كبار السن غالبًا ما يأكلون أقل مما كانوا عليه عندما كانوا أصغر سنًا لأن عملية التمثيل الغذائي لديهم تميل إلى التباطؤ ولأن أجسامهم قد تكون لديها احتياجات غذائية أقل؛ ولكن إذا بدأوا فجأة في تناول كميات أقل من الطعام، فقد يكون هناك سبب آخر.

قد تكون زيارة طبيب ضروري إذا رفضوا تناول الطعام، وخاصة إذا رفضوا شرب السوائل.

عندما يتوقف شخص ما عن الأكل، فمن المرجح أن يصاب بسوء التغذية مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

ما هي شهية كبار السن الطبيعية؟



يحتاج الرجل الذي يزيد عمره عن 70 عامًا إلى حوالي 2000 سعر حراري. إذا كان والدك نشطًا، فيجب أن يستهلك حوالي 2600 سعر حراري يوميًا. تحتاج النساء المسنات إلى ما بين 1600 و2000 سعر حراري يوميًا، اعتمادًا على مستوى نشاطهن. وكلما كان المسن خاملًا، كلما قل احتياجه للسعرات الحرارية، لكن جسمه لا يزال يحتاج إلى كمية معينة ليعمل بشكل صحيح.

طرق التغلب على مشكلة فقدان الشهية عند كبار السن



يمكن أن يتناول كبار السن وجبات أصغر وأكثر تكرارًا أو يتخطون وجبة واحدة في اليوم.

ركز أقل على عدد الوجبات وأكثر على كمية العناصر الغذائية. يحتاج كبار السن إلى ما بين 10 و35% من السعرات الحرارية من البروتين، ونفس النسبة تقريبًا من الألياف، و45 إلى 65 % من الكربوهيدرات، و20 إلى 35 % من الدهون. إذا بدت وجباتهم تحتوي على نسب مناسبة ويحصلون على سعرات حرارية كافية، فهذا كل شيء على ما يرام.

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بشكل روتيني إلى الشعور بالجوع عندما يعرف جسمهم أنهم سيأكلون.

شجع والدك على تناول الطعام مع شخص آخر لأن شهيتنا يمكن أن تقل بمجرد التواجد بمفردنا.

قد يكون تشجيع التغذية الكافية لكبار السن الذين يعانون من انخفاض الشهية مسعى صعبًا ولكنه بالغ الأهمية. في مثل هذه الحالات، من المهم التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وسهلة الهضم والتي تكون جذابة ومغذية.

يمكن أن تكون الأطعمة اللينة وسهلة المضغ مثل الشوربة والخضروات المهروسة مفيدة، حيث توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية.

يمكن أن يساعد دمج مصادر غنية بالبروتين أيضًا مثل الزبادي والبيض واللحوم الخالية من الدهون في الحفاظ على كتلة العضلات والقوة العامة.