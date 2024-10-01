شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصى بإعطاء الأم لقاح الفيروس المخلوى التنفسى لحماية الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بتطعيم الأمهات واستخدام العلاج بالأجسام المضادة للوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي (RSV) عند الرضع.

وتأتي التوصيات، التي تتضمن إعطاء اللقاح والأجسام المضادة أو كليهما، بعد اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة للدول التي تقرر استخدام لقاح الأم، قالت منظمة الصحة العالمية إنها توصي بحقن جرعة واحدة في الثلث الثالث من الحمل.

حصلت شركة الأدوية فايزر على موافقة في الولايات المتحدة لاستخدام لقاحها لدى النساء في منتصف الثلث الثالث من الحمل لحماية أطفالهن.

في العام الماضي، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA" ،على العلاج بالأجسام المضادة Beyfortus ، للوقاية من الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي عند الرضع والأطفال الصغار.

وحصل المصنعون على موافقة على خط تصنيع إضافي في سبتمبر للعلاج، حيث كان العرض محدودا.

وأشارت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية أيضًا إلى المخاوف بشأن العرض فضلاً عن التكلفة المرتفعة للعلاج بالأجسام المضادة، والتي قالت إنها قد تحد بشكل خطير من الوصول العالمي والمساواة في العلاج، يسبب فيروس المخلوي التنفسي عادة أعراض تشبه أعراض البرد، ولكنه أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للالتهاب الرئوي عند الأطفال الصغار وكبار السن.



