شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتعامل مع المسن مريض الزهايمر وتخليه يتجنب أخطار المرض والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج رعاية مرضى الزهايمر لمجهود كبير للعناية بصحته خاصة أنه قد لا يكون قادرا على القيام بأي مهام حتى تناول الطعام ودخول دورة المياه، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع المسن مريض الزهايمر وطرق لتجنيبه مخاطر هذا المرض، بحسب موقع Alzheimer’s.

نصائح للرعاية اليومية للأشخاص المصابين بالزهايمر

في وقت مبكر من مرض الزهايمر يعاني الأشخاص من تغيرات في التفكير والتذكر بطريقة تؤثر على الحياة اليومية والأنشطة.

سيحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مزيد من المساعدة في المهام اليومية البسيطة. قد يشمل ذلك الاستحمام والعناية الشخصية وارتداء الملابس

إليك بعض النصائح لرعاية مريض الزهايمر:

-حاول الحفاظ على روتين، مثل الاستحمام وارتداء الملابس وتناول الطعام في نفس الوقت كل يوم.

- كتابة قوائم المهام والمواعيد والأحداث في دفتر ملاحظات أو تقويم.

-خطط للأنشطة التي يستمتع بها الشخص وحاول القيام بها في نفس الوقت كل يوم.

-ضع في اعتبارك نظامًا أو تذكيرات لمساعدة أولئك الذين يجب عليهم تناول الأدوية بانتظام.

-اشترِ ملابس فضفاضة ومريحة وسهلة الاستخدام.

استخدم كرسي استحمام قويًا لدعم كبار السن ومنع السقوط.

-كن لطيفًا أخبر الشخص بما ستفعله، خطوة بخطوة أثناء مساعدته في الاستحمام أو ارتداء الملابس.

-تقديم الوجبات في مكان مألوف وإعطاء الشخص الوقت الكافي لتناول الطعام.

نصائح حول التغييرات في التواصل والسلوك للأشخاص المصابين بالخرف

قد يكون التواصل صعبًا بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به لأنهم يواجهون صعوبة في تذكر الأشياء. كما يمكن أن يصبحوا مضطربين وقلقين وحتى غاضبين.

في بعض أشكال الخرف، تتأثر قدرات اللغة بحيث يواجه الأشخاص صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة أو صعوبة في التحدث. قد تشعر بالإحباط أو نفاد الصبر، ولكن من المهم أن تفهم أن المرض يسبب التغيير في مهارات التواصل. للمساعدة في تسهيل التواصل.

نصائح

طمأنة الشخص. تحدث بهدوء. استمع إلى مخاوفه وإحباطاته. حاول أن تظهر أنك تفهم إذا كان الشخص غاضبًا أو خائفًا.

اسمح للشخص بالحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة على حياته.

احترم المساحة الشخصية للشخص.

خصص أوقاتًا هادئة خلال اليوم، مع ممارسة الأنشطة.

احتفظ بالأشياء والصور المحبوبة في جميع أنحاء المنزل لمساعدة الشخص على الشعور بمزيد من الأمان.

ذكِّر الشخص من أنت إذا لم يتذكر، ولكن حاول ألا تقول له "ألا تتذكر؟"

شجع المحادثة الثنائية لأطول فترة ممكنة.

حاول تشتيت انتباه الشخص بنشاط، مثل كتاب مألوف أو ألبوم صور، إذا كنت تواجه صعوبة في التواصل بالكلمات.



