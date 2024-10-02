شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة لخفض الكوليسترول المرتفع طبيعيا ومنع السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

الكوليسترول هو أحد الطرق التي يمكن للطبيب من خلالها قياس صحة قلبك، وارتفاع مستويات الكوليسترول يعني أنك معرض لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ترتبط بعض الأطعمة بارتفاع نسبة الكوليسترول، وتشمل هذه الأطعمة:"المأكولات المصنعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت، والوجبات السريعة، واللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد والنقانق، والأطعمة المقلية، من ناحية أخرى، يمكن للأطعمة المناسبة أن تخفض نسبة الكوليسترول، وخاصة عندما تقترن بأسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم فى مستويات التوتر.

أطعمة تخفض الكوليسترول

10 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للحصول على صحة أفضل وفقا لموقع lifespan

1. الشوفان والحبوب الكاملة

يحتوي الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى مثل الشعير والأرز البني على الألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول "الضار".

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية

من المهم تضمين بعض الأسماك بما في ذلك السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على ما يسمى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يساعد هذا النوع من الدهون في خفض الدهون الثلاثية في الدم ويمكن أن يقلل أيضًا من الالتهابات، يعتبر تناول حصتين كل أسبوع مثاليًا.

3. المكسرات

تعتبر المكسرات غنية بالعناصر الغذائية، فهي لا تحتوي على نكهة غنية فحسب، بل ستشعر بالشبع بفضل الألياف والبروتين، كما أنها تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ بفضل الدهون الصحية التي تحتوي عليها. فقط تأكد من الحد من تناولها إلى حفنة لأنها عالية السعرات الحرارية.

4. الأفوكادو

تعتبر هي مصدر رائع للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في رفع مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL) مع خفض مستوى الكوليسترول "الضار" أيضًا، كما أن لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى.

5. البقوليات

الفاصوليا والعدس والبازلاء والحمص هي مصادر نباتية للبروتين غنية بالألياف، ويمكنها أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيئ ومحاربة أمراض القلب.

6. الخضراوات الورقية الخضراء

سواء كانت البروكلي أو السبانخ أو الكرنب أو براعم بروكسل، فإن هذه الخضراوات الغنية بالألياف تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتساعد في الحفاظ على صحة قلبك، كما تحتوي على ما يعرف بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد جسمك في محاربة السرطان والسكري.

7. الفواكه

يمكنك أن تفكر في الفواكه باعتبارها حلوى طبيعية صحية، سواء اخترت التفاح أو التوت أو البرتقال أو الكيوي، فإن الفواكه تقدم حلوى لذيذة وحلوة مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفض الكوليسترول وتحسن صحة القلب، سواء كوجبة خفيفة أو في عصير، تأكد من إضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي اليومي.

8. زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وهو الزيت الوحيد الذي ثبت أنه يساعد في رفع مستوى الكوليسترول الحميد وخفض مستوى الكوليسترول الضار، ويمكن استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو السمن التي لها التأثير المعاكس.

9. فول الصويا

تحتوي الأطعمة مثل التوفو وحليب الصويا على بروتينات نباتية تسمى بروتينات الصويا، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.

10. الشوكولاتة الداكنة

تناول بعض الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، تقدم هذه الحلوى اللذيذة نكهة الشوكولاتة الغنية بينما تمنح جسمك طريقة لخفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهابات.

