لماذا يمتلك الأطفال أصدقاء خياليين وهل يجب أن أقلق بشأنهم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - هل حذركِ طفلك يوماً ما من الابتعاد، لأن صديقه الطائر نوار سيمر من هنا؟ وهل سبق لكِ أن وجدتِ أغلفةً للحلويات على أرضية المطبخ، وعندما اتصلتِ بطفلك ليأخذها أخبركِ بأن تيدي الشقي هو مَن أسقطها؟

يشرح الأطباء والاختصاصيون في هذا الموضوع عن الأصدقاء الخياليين. ولماذا يمتلك بعض الأطفال أصدقاءً خياليين، وفي أي سن من المرجح أن يمتلكوا أصدقاء خياليين، وما هي الأغراض التي يخدمونها بالنسبة للأطفال. وما الطرق المفيدة للتعامل مع هذا الفرد الجديد في الأسرة، وما يمكنك فعله إذا كنتِ قلقةً من أنهم يبدون نفوذاً كبيراً على الأسرة.

ما هم الأصدقاء الخياليون؟

الأصدقاء الخياليون هم شخصيات يخترعها الطفل



الأصدقاء الخياليون هم شخصيات يخترعها الطفل، ويعاملها كما لو كانت حقيقيةً وحاضرةً، وغالباً ما تكون هذه الشخصيات مستوحاة من أشخاص حقيقيين يعرفهم الطفل أو سمع عنهم، ولكن يمكن أيضاً أن تكون مستوحاة من شخصيات خيالية مثل الأبطال الخارقين أو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة عند الأطفال. في بعض الأحيان، تتخذ هذه الشخصيات شكل جنية أو حيوان. قد تكون غير مرئية، أو في بعض الأحيان قد تُصبح بطانية الطفل أو لعبته المحشوة المفضلة صديقاً خيالياً. غالباً ما يُنظر إليها على أنها حامية أو قدوة أو رفيقة، على الرغم من أنها أحياناً تكون شقية ومزعجة تماماً، وتفعل أي شيء يعتبره والدا الطفل سلوكاً سيئاً.

متى يظهر الأصدقاء الخياليون وهل كل الأطفال لديهم أصدقاء خياليون؟

غالباً ما يبلغ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات عن وجود أصدقاء خياليين، ويختفي معظمهم بحلول سن الثامنة تقريباً. ومع ذلك، قد يظلون جزءاً من حياة الطفل لفترة طويلة - فليس من غير المعتاد أن يبلغ طفل من العمر 12 عاماً وأن صديقه الخيالي لا يزال موجوداً.

إن الفتيات أكثر عرضة لذكر الشخصيات الخيالية، ولكن الفارق بين الولد والبنت ضئيل. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال البكر والوحيدين هم الأكثر احتمالاً أن يكون لديهم صديق خيالي. وفي كل الأحوال، فإن الأصدقاء الخياليين من السمات الطبيعية للطفولة. وتُشير الأبحاث إلى أن حوالي 45% إلى 65% من الأطفال يستمتعون بصحبتهم في مرحلة ما من حياتهم.

هل الأصدقاء الخياليون جيدون أم سيئون؟

هل الأصدقاء الخياليون جيدون أم سيئون؟



كان يُعتقد ذات يوم أن وجود صديق خيالي لدى الطفل قد يكون علامةً على أنه قد يعاني أو سيعاني من مشاكل في الصحة النفسية ومع ذلك، لا يوجد دليل مقنع على ذلك. عادةً ما يكون الأطفال الذين لديهم أصدقاء خياليون اجتماعيين، ومبدعين، ومهتمين بالآخرين، وبارعين في رؤية الحياة من وجهات نظر مختلفة. على الرغم من أن العديد من الأطفال الذين لا يمتلكون أصدقاء خياليين يظهرون هذه الصفات أيضاً، ولا شك أن معرفة أن الأطفال الذين لديهم أصدقاء خياليون يميلون إلى أن يكون لديهم نفس العدد من الأصدقاء "الحقيقيين" مثل الأطفال الذين ليس لديهم أصدقاء خياليون أمر سيشعر طفلك بالارتياح. وهذا أمر مطمئن، لأنه يعني أن طفلك إذا اخترع صديقاً، فمن المؤكد أنه الطفل الذي يشعر بالوحدة، وليس هناك أي فروق ملحوظة بين المجموعتين من حيث الذكاء أو الشخصية، ذلك يعني أن وجود صديق خيالي لطفلك ليس علامة سيئة أبداً، وفي كثير من الحالات يكون هذا أمراً جيداً.

في حالات نادرة، يستخدم الأطفال أجسادهم كوسيلة لنقل شخصية خيالية. وعندما يحدث هذا، يتولى الطفل دوراً باسماً وشخصية مختلفين، ولن يستجيب لهذا الاسم ويتفاعل بصفته تلك الشخصية إلا أثناء "تقمصه الشخصية". وعادةً ما يستخدم الأطفال قطعةً من الملابس (مثل قميص معين، أو "عباءة" بطانية) لإخبار الآخرين بأنهم ينقلون شخصية صديقهم الخيالي.

إذا كانت علاقة طفلك بصديقه الخيالي قائمةً على المساواة، فمن المحتمل أن يشعر بالثقة إلى حدّ ما في تفاعلاته في الحياة الواقعية وقد يكون متقدماً قليلاً على أقرانه من حيث فهم العلاقات. ومع ذلك، لا ينبغي أن تقلقي إذا كانت علاقة طفلك بصديقه الخيالي هرمية؛ فكل الأطفال يتعلمون وفقاً لسرعتهم الخاصة، والاعتناء بصديق خيالي أضعف يمكن أن يُساعد طفلك على الشعور بالقوة والكفاءة.

كيف يمكن أن يساعد وجود صديق خيالي طفلي؟

كيف يمكن أن يساعد وجود صديق خيالي طفلي؟



إن أسهل طريقة للتفكير في صديق طفلك الخيالي هي أن ذلك يوفر له تدريباً على إيجاد أفضل طريقة لحل الخلافات وتحسين علاقاته وإيجاد طرق للتغلب على التحديات الجديدة. وفيما يلي بعض الأمثلة:

لنفترض أنك أنجبت طفلاً حديث الولادة ولا يستطيع طفلك الصغير أن يفهم سبب فقدانه الكثير من اهتمامك. قد يوفر لك اختراع صديق خيالي رفيقاً بديلاً للعب، بينما يكون شقيقه صغيراً جداً أو يساعده على فهم مدى احتياج الطفل إلى الاهتمام.

ربما تكون جدتك الكبرى قد ماتت. التحدث إلى صديقتها الخيالية عن مدى افتقادها يمكن أن يخفف من آلام طفلك، خاصة إذا كانت هذه الصديقة الخيالية تعزيه.

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هل ينبغي لي أن أشعر بالقلق بشأن صديق طفلي الخيالي؟

هل ينبغي لي أن أشعر بالقلق بشأن صديق طفلي الخيالي؟



من الأفضل عادةً أن تلعبي مع طفلك. يعرف طفلك أن صديقه خيالي، ولكن في الوقت نفسه سيحب أن يستمر في التظاهر. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الظروف التي يجب الانتباه إليها:

عندما يُصر طفلك على أن صديقه الخيالي حقيقي ويرفض الانفصال عنه أبداً، حتى لو كان هذا الصديق يُخيفه.

إذا كان يمثل مشكلة، في هذه هي الحالة، قد يكون من الأفضل التحدث إلى طبيبك أو ممرض الصحة.

إذا عانى طفلك من الانسحاب من المواقف الاجتماعية وفقدان الطفل الاهتمام بالدراسة أو الأنشطة المفضلة لديه.

إذا أصبحت مطالب الصديق الخيالي مفرطة وغير مناسبة، فقد ترغبين في وضع حد.

إذا احتل هذا الصديق الخيالي مساحتك أو أصر طفلك على أن يترك شقيقه الحقيقي بدون مقعد على طاولة العشاء، أو طلب منك الوقوف لأن صديقه أمر بذلك.

إذا ألقى طفلك باللوم على صديقه الخيالي بسبب أخطائه. مثلاً إذا أصر على أنه هو من أسقط أغلفة البسكويت على الأرض، لكن طفلك لا يزال مسؤولاً عن سلوكه.

إذا بدا طفلك مختلفاً عن طبيعته المعتادة، لكنه يشعر بالقلق بشأن موقف معين، مثل الذهاب إلى الحضانة، ويحاول تجنبه بالإصرار على بقائه مع خياله بدلاً من ذلك، فقد تحتاجين إلى التحقق مما يحدث تحت هذا السلوك.

كيف أتصرف إذا رأيت أن وجود صديق خيالي زاد عن حده؟

أفضل طريقة للتعامل مع رفيق طفلك الخيالي هي:

اسمحي لابنك أو ابنتك بالاحتفاظ بالسيطرة على الموقف.

لا تحاولي التفاعل مع الصديق الخيالي بشكل مباشر، ولكن اعترفي بوجود الرفيق واطرحي أسئلة محترمة عنه (أو عنها). حاولي تجنب التشكيك في وجود صديق طفلك . الغالبية العظمى من الأطفال الذين لديهم أصدقاء خياليون يعرفون بالفعل أن رفاقهم مجرد مزيفين، لذا فإن إخبار طفلك بأن صديقه ليس حقيقياً أمر غير ضروري وقد يبدو في غير صالحه.

ضعي حدوداً معقولة لكيفية ومتى يتفاعل طفلك مع صديقه الخيالي.

وجهي طفلك لترك صديقته في المنزل عندما يذهب إلى المدرسة إذا كانت تفاعلاته مع رفيقه تميل إلى التشويش.

لا تسمحي لطفلك باستخدام صديقته الخيالية لتجنب مواجهة عواقب أفعاله. إذا ألقى طفلك باللوم على صديقته الخيالية على شيء فعلته، مثل إحداث فوضى أو كسر شيء ما، فقد يستخدم الأطفال الصغار هذه التقنية لرفع الذنب عن أنفسهم.

تحدثي إلى المشرفة التربوية في الحضانة حتى تتمكنا من العمل معاً لمعالجة الموقف، فقد تكون هناك حالات يمثل الأصدقاء الخياليون فيها مشكلة، إلا أنهم في معظم الأحيان يمثلون وسيلة رائعة لطفلك لممارسة خياله واستكشاف طرق مختلفة للتصرف اجتماعياً.



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص