شكرا لقرائتكم خبر عن تقاسم معها المسئوليات.. خطوات نفسية مهمة للتعامل مع الزوجة بعد الستين والان مع تفاصيل الخبر

تواجه كثير من السيدات بعد سن الستين مشكلات نفسية نتيجة بلوغ المعاش وكذلك انقطاع فترة الطمث لديها وكل هذه الأمور؟ تنعكس على حالتها النفسية، ولأن الزوج هو الداعم الأول لزوجته يجب أن يعرف طرق التعامل مع زوجته لدعمها بعد سن المعاش، بحسب موقع age co.

خطوات للتعامل مع زوجتك بعد سن المعاش1. تحدث عن الاهتمامات والخطط التي يمكنك تطويرها معًا وبشكل فردي

قبل أن تلتقيا كان لديكما اهتمامات خاصة من المحتمل أن يكون هذا أحد الأشياء التي جذبتك إلى زوجتك. احتضن اهتماماتكم المشتركة ، كما ستتاح لك أيضًا أشياء جديدة للتحدث عنها والتعرف عليها عندما تخصص وقتا ممتعًا معًا (على سبيل المثال، المشي في المساء أو النزهات أو القيادة في الريف).

2. وسّع دائرة أصدقائكما

من خلال الانضمام إلى أنشطة ومجموعات جديدة معًا وبشكل فردي، يجب أن تنمو شبكتك الاجتماعية. إذا انتقلت إلى منطقة جديدة، فمن المرجح أن تفعل ذلك على أي حال. لم يفت الأوان أبدًا لمقابلة أشخاص جدد وتكوين صداقات دائمة.

3.قم بعمل قائمة بالأشياء التي ترغب في القيام بها معا

ضع في اعتبارك الأهداف الشخصية التي ترغب في تحقيقها، مثل أخذ دروس الطبخ أو المشاركة في بطولة رياضية. اطلب من شخص تثق به يساعدك على البقاء على المسار الصحيح. بهذه الطريقة، يمكنك جني فوائد الإنجاز، بدلاً من مجرد التفكير فيه.

٤-تقاسم المسؤوليات المنزلية

اتفق على من سيفعل ماذا في المنزل ولا تفترض أن الأمور ستتم كما كانت في الماضي. إن تقاسم المهام والمسؤوليات يساعد الناس على الشعور بالتقدير.



