شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. 5 مكملات غذائية خطر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج المصابون بمرض السكري إلى توخي الحذر الشديد بشأن العناية بجسمهم وصحتهم، حيث يحتاج معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى الانتباه إلى ما يأكلونه - حيث يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والكربوهيدرات تمامًا، وكذلك يجب تناول الأدوية في الوقت المحدد، في هذا التقرير نتعرف على بعض المكملات الغذائية التي قد تكون خطر على صحة مريض السكر، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، قبل إضافة أي مكملات إلى روتينك اليومي، من الأفضل استشارة طبيبك.

قد لا تكون العديد من المكملات الغذائية، على الرغم من فائدتها لصحتك، مناسبة لمرضى السكري لأنها قد تتفاعل مع الأدوية وتؤثر على مستويات السكر في الدم. لذا، تأكد من تجنب بعضها، حيث يمكن أن تتفاعل المكملات الغذائية مع أدوية السكري.

مكملات غذائية يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بمرض السكر الزنجبيل

على الرغم من أن الزنجبيل متعدد الاستخدامات ومفيد للصحة العامة والرفاهية، إلا أنه إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيمكنك تجنبه. وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يتفاعل الزنجبيل مع أدوية السكري عن طريق خفض نسبة السكر في الدم وA1C إلى مستويات شديدة.

إذا أضفت الزنجبيل إلى روتينك، فتأكد من مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل متكرر، والانتباه إلى أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم مثل الدوخة والارتعاش والقلق .

يوصي الأطباء بفحص مستويات A1C ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات في روتين الدواء الخاص بك.

فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع الإجهاد التأكسدي - وهو المساهم الرئيسي في مرض السكري من النوع 2، ومع ذلك، يقول الأطباء أن فيتامين E يتفاعل مع أدوية سيولة الدم ويزيد من خطر النزيف عن طريق منع تأثيرات تخثر فيتامين K.

الكروم

يوجد الكروم على نطاق واسع في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ويساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع الثانى. وبالتالي، إذا كان لديك مستويات عالية من السكر في الدم وتتناول الأنسولين، فقد يزيد تناول الكروم من خطر نقص السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري، لا ينبغي لأي شخص يعاني من أمراض الكلى تناول الكروم لأن المكملات الغذائية تزيد من تفاقم المشكلة، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من مرض السكري.

النياسين



يوجد النياسين أو فيتامين ب 3 على نطاق واسع في الدجاج والأسماك والمكسرات وفول الصويا، وهو أيضًا مكمل شائع للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول، مما يمنع مشاكل القلب في المستقبل. ومع ذلك، فإن النياسين ليس مزيجًا جيدًا إذا كنت تعاني من مرض السكري.

وفقًا للدراسات، يرفع النياسين مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى لأنه يجعل جسمك أقل حساسية للأنسولين.

الجنسينج

يتمتع الجنسينج بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز الذاكرة والجهاز المناعي، ومع ذلك، يجب على المصابين بداء السكري من النوع الثانى الابتعاد عنه، حيث يعمل الجنسينج على خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام والهيموجلوبين AC1 إلى مستويات خطيرة من خلال مساعدة الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين وإزالة السكر من الدم.

إذا بدأت في تناول الجنسنيج مع أدوية السكري، فقد ترغب في مراقبة نسبة السكر في الدم.