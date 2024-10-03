شكرا لقرائتكم خبر عن القريش الأفضل للصحة.. أنواع من الجبنة قد تضر بطفلك والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن الإفراط في تناول بعض أنواع الجبنة قد يكون ضاراً لصحة طفلك منها الجبنة الشيدر.وأوضح أن الجبن الشيدر من بين أكثر أنواع الجبن غير الصحية، لكثرة السعرات الحرارية والدهون غير الصحية الموجودة بها.

وأشار إلى أن من أمثلة الجبنة غير الصحية أيضاً الجبنة الريكفورد، لارتفاع مستويات الصوديوم والدهون المشبعة بها حيث تؤدى إلى مزيج غير صحي ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى مشاكل صحية على المدى الطويل.

وتابع قائلاً إن الجبنة المثلثات أيضاً تحتوى على الدهون المشبعة غير الصحية ولا تحتوى على كالسيوم وبروتين، مضيفاً أن من بدائل الجبن الأكثر صحية الجبنة القريش، لأن مكوناتها طبيعية وغنية بالبروتين، وكذلك الجبنة الملح الخفيف.

وبحسب موقع o health care فإن الجبنة القريش من أفضل الأنواع الصحية للأجبان، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي الجبن القريش على بروتين أكثر من البروتين الموجود فى البيض علاوة على الكالسيوم والعناصر الغذائية ذات القيمة العالية.

وبحسب التقرير فإن البروتين الموجود في كوب من الجبن القريش 150 جرامًا يحتوي على ما بين 16 إلى 19 جرامًا من البروتين؛ بينما يحتوي البيض على حوالي 6 جرام من البروتين.

ومن فوائد الجبنة القريش أيضاً أن الكالسيوم الموجود بها يدعم صحة العظام ويساعد البروتين على بناء العضلات ويدعم صحة المناعة، كما أنها غنية بفيتامين ب12 الذى يعزز الطاقة.