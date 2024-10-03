شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة من المليون.. صينية برحمين تلد طفلا من كل رحم والان مع تفاصيل الخبر

أنجبت امرأة فى شمال غرب الصين ذات حالة طبية نادرة تتمثل فى وجود رحمين، توأمين فى سبتمبر الماضى، فالمرأة التى تحمل لقب لى تعانى من حالة تؤثر على 0.3% فقط من النساء فى جميع أنحاء العالم، وقد تشكلت رحماها بالكامل وشمل كل منهما المبيضين، وفقًا لإذاعة الصين الوطنية.



سيدة حامل

حالة المبيضين المزدوجين نادرة جدا، ولكن من غير الشائع أن تلد امرأة بنجاح، إلا أن لى أنجبت صبيا وفتاة فى أوائل سبتمبر الماضى فى مستشفى شيآن رقم 4 فى مقاطعة شنشى عندما كانت حاملاً فى ثمانية أشهر ونصف، ونُقل عن كاى ينج، طبيبة توليد فى المستشفى، قولها: "إن الحمل فى كل من الرحمين من خلال الحمل الطبيعى أمر نادر جدا.. لم نسمع إلا عن حالتين من هذا القبيل فى الصين والخارج"، بحسب scmp.

وقالت "من النادر أن تلد امرأة مصابة بهذه الحالة بنجاح بعد 37 أسبوعًا"، مضيفة أن هذه الظاهرة تحدث "مرة واحدة فى المليون".

عادةً، لا تعانى النساء اللاتى لديهن رحمان من أعراض حتى يحملن، وأثناء الحمل يتعرضن لخطر متزايد من الإجهاض المتكرر والولادة المبكرة ونقص نمو الجنين والنزيف بعد الولادة.



الطفلين

وقال التقرير إن لى، التى لم يتم الكشف عن عمرها، كانت حاملا من قبل لكنها عانت من الإجهاض فى الأسبوع الـ27 بسبب عوامل غير محددة، وبعد أن حملت لى فى يناير، وضع الأطباء فى مستشفى شيآن خطة دقيقة لضمان سلامتها.

وُلد الطفلان بصحة جيدة، حيث بلغ وزن الصبى 3.3 كجم والفتاة 2.4 كجم، وأجرى الأطباء عملية قيصرية أثناء الولادة.

وخرجت لى وطفلاها حديثى الولادة من المستشفى بعد 4 أيام من ولادة الأطفال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية أن امرأة فى ولاية ألاباما الأمريكية أنجبت فى ديسمبر الماضى فتاتين توأم من رحميها، حيث كانت تلك الأم لديها بالفعل 3 أطفال، لكن تلك كانت حالات حمل بطفل واحد استخدمت فيه أحد رحميها فقط.