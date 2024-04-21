ازمة اختيار رئيس البرلمان لا تزال تتفاقم

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بغداد - ياسين صفوان - التغييرات الوزارية تصطدم بشغور منصب رئيس السلطة التشريعية.

لاتزال ازمة اختيار رئيس البرلمان ترمي بتأثيراتها على الاداء الرقابي والتشريعي لعمل المجلس، كما ان اختلال التوازن السياسي جعل التعديلات الوزارية متوقفة لحين حسم المنصب وفق مصادر سياسي.

من الناحية القانونية النائب الاول لرئيس البرلمان له صلاحيات في استمرار عقد الجلسات لتشريع القوانين وممارسة الاداء الرقابي، لكن الاستحقاقات السياسية هي من تفرض قرارتها على مفاصل مختلفة .