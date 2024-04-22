انت الان تتابع خبر العزم يدعم مخرجات زيارة أردوغان لبغداد ويعتبرها "فرصة تأريخية" لحسم القضايا العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، انه "يعبر تحالف العزم عن دعمه لمخرجات ونتائج زيارة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان الى بغداد، ويؤكد على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون المائي والأمني والاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري".وأضاف البيان، ان "التحالف يعد هذه الزيارة قرصة تاريخية لحسم القضايا العالقة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات ما سيسهم بشكل فاعل في تحقيق مصالح العراق وتركيا المشتركة ويعمل على دفع عجلة التنمية والاستقرار في المنطقة".

وأثنى التحالف، بحسب البيان، على "الحرص الوطني العالي لدولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه الحكومي والنجاح الكبير المتحقق في ملف السياسة الخارجية والانفتاح الدبلوماسي"، فيما دعا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الشعبية والإعلامية الى دعم الجهود الحكومية لتحقق الأهداف والمصالح الوطنية العليا".