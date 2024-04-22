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السومرية تنشر أبرز نقاط اتفاق إطار التعاون المائي بين العراق وتركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أبرز نقاط اتفاق إطار التعاون في مجال المياه، بين العراق وتركيا".

وأشار الى ان " الاتفاق يهدف إلى:

 

● تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه، على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار.

 

● وضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق.

 

● اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود.

 

●وضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة.

 

ويتضمن الاتفاق، بحسب البيان، ما يأتي:

 

●التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات.

 

● دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه.

 

● تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة.

 

● يستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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