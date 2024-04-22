انت الان تتابع خبر نائب بشأن زيارة أردوغان: مهمة وما تمخض عنها أهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصف النائب علاء الدلفي، الاثنين، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الى بغداد بالمهمة، معتبراً أن ما تمخض عن الزيارة من مذكرات تفاهم أهم.

وقال الدلفي في بيان، إن "زيارة السيد أردوغان اليوم الى العراق مهمة للغاية في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع قلقة وظروف غير مسبوقة".

وأضاف أن "هذه الزيارة تمخض عنها توقيع 26 مذكرة تفاهم وتحديداً في مجال المياه وطريق التنمية وهنا تبرز أهميتها القصوى"، مشدداً على "ضرورة ترجمة هذه المذكرات على أرض الواقع بما يخدم الدولتين الجارتين والشعبين الصديقين.

وأثمرت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن توقيع 26 مذكرة تفاهم في ملفات متعددة بينها يخص المياه وطريق التنمية.

وتم توقيع "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي، كما شهدت الزيارة توقيع اتفاق إطار التعاون في مجال المياه والذي يستمر لمدة عشر سنوات بين بغداد وأنقرة.