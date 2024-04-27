انت الان تتابع خبر برلماني يكشف سبب فشل تمرير رئيس البرلمان خلال جلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العاتي في حديث للسومرية، ان "أعضاء البرلمان طالبوا بحسم ملف رئاسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد لأنه أصبح معطل لعمل المجلس ولابد من استكمال الإجراءات"، مبينا انه "حصلت مداخلة من النواب وتم جمع تواقيع بهذا الشأن وادرجت الفقرة لكنها اجلت بسبب عدم اكتمال النصاب".وأضاف، ان "المطالبات بأدراج الفقرة بجلسة اليوم جاءت لحسم الجدل والسماح للمجلس بأداء دوره التشريعي"، مؤكدا ان "فقرة التصويت على الرئيس الجديد ستتصدر الجلسة القادمة".

وأوضح صلال، ان "إدراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان لم تأت لتعطيل او تأخير التصويت على قانون مكافحة البغاء"، فيما لم يستبعد وجود من يريد تعطيل هذا القانون، لاسيما بعد رفعه من جدول الاعمال بأكثر من جلسة في الوقت السابق.