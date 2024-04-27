انت الان تتابع خبر ائتلاف ادارة الدولة يعقد اجتماعاً بحضور السوداني والبارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد ائتلاف ادارة الدولة، مساء السبت، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "ائتلاف ادارة الدولة يعقد اجتماعا في بغداد بحضور السوداني ونيجرفان بارزاني".

ووصل البارزاني اليوم السبت، الى بغداد، والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم التأكيد على استمرار الحوارات البناءة الخاصة بالقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.