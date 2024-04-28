انت الان تتابع خبر السيد الحكيم لبارزاني: الاحتكام للدستور هو الحل للمشاكل بين المركز والإقليم -عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة، أن "اللقاء شهد بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة"، داعيا إلى "إدامة الدعم والزخم لحكومة السوداني لاسيما في ملفات تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع وتوسيع مساحة ثقة المواطن بنظامه السياسي والقوى السياسية فيه".وتابع أن "الاستقرار الحالي إنما تحقق بجهود وتضحيات الشعب العراقي الكريم بكل مكوناته، ودعونا إلى التمسك بهذا المنجز الكبير سياسيا وأمنيا واجتماعيا، كما جدد الدعوة لاعتماد الدستور والقوانين في حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وفي تطورات أحداث غزة جدد السيد الحكيم، بحسب البيان، دعوة المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإيقاف الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني في غزة والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع.