انت الان تتابع خبر الحسم: رئاسة البرلمان حسمت للعيساوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف تحالف الحسم، اليوم الاحد، أن رئاسة البرلمان حسمت للمرشح سالم العيساوي، فيما اشار الى أن انسحاب شعلان الكريم حل المشكلة.



وقال المتحدث باسم التحالف، صلاح الكبيسي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "حزب تقدم سيفقد جمهوره وسيبقى من نوابه تسعة اعضاء فقط".

واضاف، ان "سالم العيساوي سيتسلم منصب رئاسة مجلس النواب، وتم الاتفاق مع الشركاء الشيعة"، مشيراً الى ان "تحالف الحسم لديه نائبين وسينضم معه 5 من تقدم خلال الاسبوع المقبل".

ورأى، ان "انسحاب شعلان الكريم حل المشكلة وتقدم لا يملك مرشحاً للرئاسة".

واستبعد الكبيسي، "اجراء البرلمان تعديل للمادة 12 من نظامه الداخلي"، واتم "تقدم يحاول ادخال العراق بازمة سياسية ومقاعدهم في تناقص مستمر".