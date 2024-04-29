الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين.

ويتضمن الجدول القراءة الأولى لمقترحات قوانين والتصويت على تعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

 

وعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة اعتيادية، وصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.

 

كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين (١/٥٠) و(٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال (٢٠١٦).

 

وأتم البرلمان، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة (۲۰۱۳).

 

ExtImage-7411292-1284202880.jpg
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا