انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تناقشان تنفيذ مذكرات تفاهم تخص الطاقة والتجارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وجرى، خلال اللقاء، استعراض وبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والملفات، وما تضمنته زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة، من تفاهمات ومذكرات تفاهم تخصّ جوانب الطاقة والتجارة وغيرها، ومتابعة تنفيذها".



وأضاف: "تناول اللقاء الأسس الخاصة بالانتقال بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات متعددة، ومتابعة عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتضمن محطات واسعة للتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي".

