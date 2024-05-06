اختيار رئيس البرلمان على طاولة مباحثات السامرائي والسيد الحكيم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة السياسية، والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعجيل بهذه الخطوة وضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت حفاظاً على التوازن السياسي وتعزيزاً للاستقرار وتحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي، وتفعيلاً لدور البرلمان الرقابي والتشريعي للمجلس".



وبحسب البيان، شددَّ الجانبان على "ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية تجاه هذا الملف من خلال إدامة الحوار والتنسيق المشترك، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق السياسي والتي تعد أساسًا لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار في البلاد".

