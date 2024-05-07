انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تصدر قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المحكمة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "اصدرت قرارها بالعدد (86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء".



وأمهل الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، الكتل السنية في مجلس النواب العراقي، أسبوعاً واحداً لحسم ملف انتخاب رئيس للمجلس.

