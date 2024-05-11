انت الان تتابع خبر مباحثات بين المحور.. هل سينتقل قادة حماس للإقامة في بغداد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مونت كارلو، ان محادثات عراقية إيرانية تجري مع قيادة حماس في الدوحة لاستقطاب هذه القيادة إلى بغداد، والإقامة في بغداد، مشيرة الى ان المسعى العراقي لاستقطاب قيادة حماس يحظى بدعم إيراني، وأن هذا المسعى لا علاقة له بموقف قطر، إذا كانت تريد مغادرة حماس أو لا تريد.وأشارت الى وجود لقاءات ومباحثات ثلاثية بين الحزب الإسلامي العراقي جناح الإخوان المسلمين في العراق، وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأيضا قوى سياسية عراقية شيعية.

وبينت ان الهدف من هذه اللقاءات الثلاثية هو تشكيل جبهة عراقية أردنية مناهضة لإسرائيل، مشيرة الى انه تبقى نقطة ثالثة مهمة: وهي ان حركة النجباء في المقاومة الإسلامية العراقية دعت إلى إنشاء ما يسمى الجناح العسكري المقاوم داخل جماعة الإخوان المسلمين الأردنية.

وأشارت مونت كارلو الى 4 اهداف للعراق من هذه الخطوة، وهي ان العراق بهذه الخطوة يعلن بشكل صريح أنه جزء من محور المقاومة المدعوم من إيران في المنطقة، وأيضا إرسال رسالة تحدي للولايات المتحدة التي لعبت دورا وفق الرؤية العراقية بالضغط على الحكومة القطرية للتضييق أو إخراج قيادة حماس من الدوحة، والهدف الثالث هو بعث رسالة قوية للأطراف الإقليمية التي تعارض حركة حماس مثل دولة الإمارات والمملكة السعودية، والهدف السياسي الرابع هو ان العراق لديه علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية، وأيضا لديه علاقات قوية جدا مع حركة حماس، وبالتالي يمكن للعراق في المستقبل أن يلعب دورا فيما سماه حزب المالكي في تحقيق ما يسمى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

