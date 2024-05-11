انت الان تتابع خبر اليوم.. وزير خارجية تونس يصطحب عددا كبيرا من رجال الاعمال الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن "الجانب العراقي سيترأسه، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين"، مشيرة إلى أن "هذه اللجنة تعد محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة".وأضافت أنه "سيتم خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقات في شتى مجالات التعاون التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين".

وبحسب الخارجية التونسية، فأنه يرافق وزير الشئون الخارجية التونسي وفد مهم من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي - عراقي.

