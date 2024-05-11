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اليوم.. وزير خارجية تونس يصطحب عددا كبيرا من رجال الاعمال الى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن "الجانب العراقي سيترأسه، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين"، مشيرة إلى أن "هذه اللجنة تعد محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة".

وأضافت أنه "سيتم خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقات في شتى مجالات التعاون التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين".

وبحسب الخارجية التونسية، فأنه يرافق وزير الشئون الخارجية التونسي وفد مهم من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي - عراقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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