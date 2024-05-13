انت الان تتابع خبر الكشف عن موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن حزب تقدم، برهان النمراوي، موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فيما لم يستبعد عدم حضور نواب حزبه حال لم يتم التوصل لاتفاق.



وقال النمراوي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تحالف الصدارة ينادي باغلبية تقدم وهناك تقارب معهم"، لافتاً الى ان "محمد الحلبوسي لا يتحمل مسؤولية تاخير حسم رئاسة البرلمان".

واضاف، ان "جلسة حسم منصب رئيس البرلمان ستعقد نهاية الاسبوع الحالي"، مؤكداً أن "الأمور لا تمضي الا بالتوافق"، مشيراً إلى ان "اغلب كتل الاطار مع تقدم".

وتابع: "من لم يحفظ حق تقدم لن نحفظه حقه غدا"، مستدركاً: "من يوقع على اتفاق عليه ان يلتزم به"، معتبراً أن "حسم وعزم والسيادة التفوا على استحقاق تقدم وهم من عطل مسألة اختيار رئيس جديد للبرلمان".

وأتم النمراوي، بالتأكيد على ان "بدر والعصائب والحكمة يدعمون مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان".