انت الان تتابع خبر المندلاوي يطالب بتسهيل مهمة هيئة الحج وتبسيط اجراءات تفويج الحجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد المندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، "نؤكد على ضرورة تضافر الجهود واستنفار الطاقات من قبل الجهات المعنية بعملية نقل وتفويج الحجاج، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه كوادر هيئة الحج والعمرة، وتوفير كل ما تحتاجه الهيئة من تسهيلات لنجاح خطتها في تفويج الحجاج لهذا العام".واستعرض رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، امس الاثنين (13 أيار 2024) جملة من العوامل والتحديات التي تحيط بعملية ابتعاث الحجاج والمعتمرين، فيما أشار الى وجود حجاج "يحتالون على القانون" لاداء فريضة الحج.

كما حذر المسعودي، في تاريخ (8 أيار 2024) المواطنين من مغبة الذهاب الى الديار المقدسة دون الحصول على تأشيرة الحج، مبينا ان السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح او يساهم بنقله.

