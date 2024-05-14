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مجلس الوزراء يقر المضي بتحويل "الشعبة الخامسة" إلى مرافق ترفيهية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، مجلس الوزراء يقرّ المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة، وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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