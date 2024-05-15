اخبار العالم / اخبار العراق

تضمن انتخاب رئيس البرلمان.. السومرية تنشر جدول اعمال جلسة السبت

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تضمن انتخاب رئيس البرلمان.. السومرية تنشر جدول اعمال جلسة السبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن الجدول ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام).

اما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية).


كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.

وأشار الجدول الى ان الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا