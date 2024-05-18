انت الان تتابع خبر اتفاق سياسي على فصل النائب "المشاغب" خلال جلسة انتخاب الرئيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتل السياسية اتفقت على إحالة كل نائب الى لجنة السلوك النيابي وفصله من المجلس في حال افتعال مشكلة اثناء جلسة التصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان".



وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" بحضور 183 نائبا قد تغيير من الساحة السياسية كثيراً بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.