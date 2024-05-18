انت الان تتابع خبر مع انطلاق التصويت.. نائب يستبعد حسم رئاسة البرلمان في هذه الحالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعبري، في حديث لـ الخليج 365، إن "التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب انطلق"، مبيناً أنه "اذا بقية عدد الحضور على حاله بـ258 نائباً فلن يظفر أي نائب من المرشحين الأربعة بمنصب الرئيس".

وشرح أسباب ذلك، قائلاً: "الأصوات ستكون متفرقة، ولن يحصل أي مرشح على 169 صوتاً"، لافتاً إلى أن "أحد المرشحين قد يحصد 140 صوتاً، وينال الثاني نحو 100 صوت فيما يذهب العدد المتبقي من النواب نحو خيارات متفرقة".



وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن عدد المرشحين لرئاسة مجلس النواب بلغ أربعة، وهم: (النائب سالم العيساوي، النائب طلال الزوبعي، النائب عامر عبد الجبار، والنائب محمود المشهداني).

وكان البرلمان أعلن عن المباشرة بإجراءات انتخاب الرئيس الجديد، فيما ارتفع عدد النواب الحضور إلى 258 نائباً بعد ان كان 183 نائباً في بداية عقد الجلسة.