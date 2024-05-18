انت الان تتابع خبر انتخاب الرئيس.. البرلمان يُنهي اقتراع الجولة الثانية ويتجه للفرز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيسه".

وأضاف، أن "عدد النواب المصوتين بلغ ٣١١ نائباً".

في السياق، أفاد مصدر برلماني، لـ الخليج 365، بـ"اختيار النواب (احمد الجبوري وعلي الموسوي وعالية نصيف) مع ثلاثة نواب اخرين للاشراف على بـدء فـرز وعد الأصـوات".

