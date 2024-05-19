انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان مجلس النواب رفع جلسته.

وشهدت الجلسة قبيل رفعها خلافات حادة وشجار بالأيدي بين أعضاء المجلس دون معرفة أسباب الخلاف الذي أدى الى تلك المشاجرة.



وكان المجلس قد اجرى تصويتا لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد ما دفع المجلس الى اعلان وجود جولة ثالثة لحسم المنصب.