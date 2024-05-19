انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يعقد جلسة "استثنائية" لمناقشة جداول الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.

وفي وقت سابق، انتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثية" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات "عُرفا" في البلد.