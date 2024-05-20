انت الان تتابع خبر سرايا السلام تعلن "استشهاد" اثنين من عناصرها خلال الدفاع عن "قدسية السيد الصدر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثيقة صادرة من الإدارة المركزية لسرايا السلام موجهة الى مؤسسة مرقد السيد الشهيد، تؤيد "استشهاد محمد صادق نعمة وعلي جبار كاظم اثناء التصدي للدفاع عن قدسية السيد الشهيد، ومطالبة بالتكفل بالتكفين والدفن في روضة شهداء الإصلاح".وشهدت منطقة العبيدي يوم امس، اشتباكات مسلحة قالت مصادر انها أدت لاصابة ضابط برتبة مقدم فضلا عن مفوضين اثنين من الشرطة وعدد من المدنيين، فيما وقعت إصابات بصفوف بعض منتسبي سرايا السلام.

وقام شخص بتوجيه تعليق "مسيء" الى السيد مقتدى الصدر ووالده السيد محمد صادق الصدر، على خلفية توجيه السيد الصدر بمنع دخول "الفاسدين والسياسيين الى مرقد السيد الشهيد الثاني"، الامر الذي أدى لخروج تظاهرة لانصار التيار الصدري مطالبة الشخص بالاعتذار الا ان الامر تطور الى اشتباك، مع وجود معلومات ان الشخص المعلق ينتمي لفصيل مسلح اخر.