انت الان تتابع خبر تعزية من مستشارية الامن القومي العراقي: رئيسي كان سيزور بغداد بعد 9 أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الاعرجي في تغريدة تابعتها الخليج 365: "نعزي الشعب الايراني الشقيق وقائد الثورة الاسلامية برحيل الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبداللهيان"، فيما وصفهما بانهما "شخصيتين كبيرتين لهما دور كبير في الاستقرار والتهدئة في المنطقة"، واصفا ايران بأنها "بلد مؤسسات وسيتجاوزون هذه المحنة والخسارة الكبيرة".



واكمل الاعرجي بالقول: "فخامة الرئيس رحمك الله، كان العراق بانتظارك في 29 ايار في زيارة كبيرة تعزيزاً وتطويراً للعلاقات بين البلدين الشقيقين".