انت الان تتابع خبر اللجنة المالية تعقد اجتماعها الاول بعد تسلمها جداول الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية داخل مجلس النواب، ان اللجنة المالية عقدت اجتماعها الاول بعد تسلمها جداول الموازنة لمناقشتها قبل المصادقة عليها".

في المقابل، وقال العطواني خلال الاجتماع، "سنعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية، وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط بشأن النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتامين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات".



وتابع "وقتنا ضيق، حيث من المفترض إقرار الجداول قبل بدء العطلة التشريعية المقررة في التاسع من الشهر المقبل".