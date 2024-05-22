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البرلمان يُصوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

 

وادناه نص قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:


وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 167 نائباً".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة، 6 فقرات، وهي التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومشروع قانون العطلات الرسمية.

 

بالإضافة الى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيئة الحشد الشعبي، ولمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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