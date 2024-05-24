انت الان تتابع خبر بموازنة 2024.. حزب الدعوة يعلن رفضه المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للحزب ورد لـ الخليج 365، ان "خفض موازنة المحافظات يسهم في تراجع الخدمات، خاصة وان الحكومات المحلية في مستهل عملها بدورتها الحالية، وتعاني تلك المحافظات العديد من الازمات وتحتاج الى المزيد من الاهتمام والتخصيصات الاستثنائية".وأضاف، انه "نأمل من نواب الشعب كافة ان يقفوا الى جانب أبناء شعبهم لضمان حقوقهم، سيما وان الغالبية العظمى من ايرادات هذه الموازنة تأتي من هذه المحافظات ومن آبار نفطها، فمن الضروري انصافها بما ينص عليه الدستور وتقتضيه العدالة".

وتابع البيان، انه "نأمل من الحكومة معالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم، خاصة وان اسعار النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة".

